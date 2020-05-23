Глава Псковской области обратился в Минпромторг за поддержкой легкой промышленности

ТАСС, 23 мая. Глава Псковской области Михаил Ведерников направил в Министерство промышленности и торговли РФ предложение включить легкую промышленность в список отраслей экономики, пострадавших от коронавируса. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте правительства региона.

"Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочего совещания по вопросам поддержки легкой промышленности региона сообщил, что в адрес Министерства торговли и промышленности РФ направлено письмо с предложением включить отрасль в список наиболее пострадавших от распространения COVID-19. <…> Расширение перечня позволит региональным предприятиям легкой промышленности претендовать на получение целого ряда федеральных мер поддержки", - сказано в сообщении.

В правительстве отметили, что на уровне региона также прорабатываются возможные направления для оказания помощи предприятиям легкой промышленности. В качестве возможных мер поддержки, которые озвучил губернатор во время совещания в субботу, предложено выделение региональным Фондом гарантий и развития предпринимательства оборотных средств в виде займа, также детально будет проработан и вопрос предоставления налоговых льгот.

Ранее сообщалось, что в Псковской области реализуются меры поддержки предприятий, производств, малого и среднего предпринимательства, действует оперативный штаб по обеспечению устойчивого функционирования экономики. Приняты законы о снижении ставок по упрощенной и патентной системам налогообложения, налогов на имущество и транспорт для наиболее пострадавших субъектов МСП. Принято решение также о реструктуризации выплат по ранее выданным микрозаймам, представлении "арендных каникул" для пользователей государственного и муниципального имущества.

По информации правительства региона, на текущий момент федеральными и региональными мерами поддержки охвачены порядка 2,8 тыс. компаний, их совокупный объем составляет более 1 млрд рублей. Фонд гарантий и развития предпринимательства планируют докапитализировать.