Рестораторы направили в Роспотребнадзор предложения по снятию ограничений с общепита

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Ассоциация рестораторов и отельеров (ФРиО) предложила внести изменения в рекомендации Роспотребнадзора по поэтапному снятию ограничений с общепита. Предложение содержится в письме в адрес руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу поддержать внесение изменений в Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания с учетом эпидемиологической ситуации, принятые Роспотребнадзором, с учетом направленных предложений", - говорится в письме, подписанном президентом федерации Игорем Бухаровым.

В числе адресатов письма указаны также министр экономического развития Максим Решетников, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, президент ТПП РФ Сергей Катырин, президент "Опоры России" Александр Калинин и президент "Деловой России" Павел Титов.

В документе предлагается провести снятие ограничений в три этапа. На первом - разрешить только доставку и работу на вынос. На втором - открыть кафе площадью до 200 метров с условием использования половины посадочных мест, а также летних веранд с соблюдением дистанции в 1 метр между столами. Меры противоэпидемической безопасности, предписанные Роспотребнадзором в это время отельеры предложили смягчить: разрешить семейные праздники количеством не более 20 человек в отдельных залах, влажную уборку и проветривание проводить по мере необходимости, а обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп проводить только в холодном цехе и на участке порционирования блюд. Также в числе предложений указана дистанция между столами и "входной фильтр" с измерением температуры сотрудников в начале дня.

На третьем этапе предлагается разрешить работу всех предприятий общепита при соблюдении уже действующих нормативных требований, добавив возможность проведения массовых мероприятий количеством до 100 человек.

Рекомендации Роспотребнадзора

12 мая завершился период нерабочих дней, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, в регионах страны по предложению главных санитарных врачей принимают решения о поэтапном снятии ограничений и возобновлении деятельности предприятий. В связи с этим Роспотребнадзор разработал и опубликовал на своем сайте рекомендации для организаций из различных сфер. Общими являются такие требования, как обязательный контроль температуры у сотрудников, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений и оборудования.

При этом, согласно рекомендациям, для рестораторов после снятия режима ограничений предусмотрено три режима организации работы, каждый со своей спецификой: переходный, стабилизационный и штатный. При переходном режиме (начало выхода людей из массовой самоизоляции) должны работать только предприятия площадью не более 50 кв. м при условии установки в обеденном зале не более пяти столов по одно-два посадочных места. На следующем этапе - режиме стабилизации - могут открываться заведения с не более 20 посадочными местами. Следующий за ним штатный режим (отсутствие инфицирования коронавирусом в регионе, стойкая тенденция к снижению в стране) предполагает работу всех предприятий общепита при соблюдении санитарных правил и техрегламентов.