Кабмин выделил 11,5 млрд рублей на выплаты заразившимся коронавирусом медработникам

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Правительство России подписало распоряжение о выделении 11,5 млрд рублей на страховые выплаты медицинским работникам, которые заразились коронавирусом. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе правительства.

"Из резервного фонда правительства будет выделено 11,5 млрд рублей на обеспечение страховых гарантий медработникам, заразившимся коронавирусом. Эти средства позволят осуществить не менее 20 тыс. выплат до конца 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с указом президента РФ на работников медицинских организаций - врачей, средний и младший медицинский персонал, водителей скорой помощи, непосредственно работающих с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, распространяются дополнительные страховые гарантии, если они заразятся коронавирусом на рабочем месте.

Ранее правительство России утвердило временное положение, которое позволит оперативно назначать страховые выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом. Кабмин также определил перечень заболеваний, при развитии обострений которых на фоне заражения коронавирусом работнику будет единовременно выплачена страховая сумма в размере более 68 тыс. рублей. Если болезнь приведет к инвалидности или смерти, страховые выплаты будут существенно выше.