Кабмин выделил 25 млрд рублей на поддержку российского автопрома

"На различные меры поддержки российских автопроизводителей, терпящих убытки на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, выделено 25 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 млрд рублей пойдут на приобретение машин скорой помощи, 7 млрд - на субсидирование кредитования, 8,5 млрд - на льготный лизинг, в том числе на госпрограмму "Доступная аренда". Еще 4,5 млрд потратят на субсидии по займам на закупку транспорта для государственных нужд. Комплекс предпринятых мер простимулирует спрос на продукцию автомобильной отрасли.

Президент России Владимир Путин поручил к 1 июня организовать закупки автомобильной техники для органов власти, которые ранее планировались на 2021-2022 годы. Путин также распорядился до 22 мая направить в общей сложности 15,5 млрд рублей на программы поддержки спроса на автомобили в РФ. Речь идет о дополнительных 7 млрд рублей на программы льготного автокредитования - "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", 6 млрд рублей на программы льготного лизинга "Русский тягач" и "Свое дело" и 2,5 млрд рублей на разработанную Минпромторгом РФ новую программу "Доступная аренда".

Кроме того, было принято решение до 22 мая выделить дополнительные 5 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи для российских регионов.