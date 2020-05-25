Шувалов: сокращение 10% сотрудников ВЭБа станет последним этапом трансформации корпорации

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. ВЭБ.РФ сократит численность сотрудников на 10% в июле текущего года и завершит процесс трансформации госкорпорации. Об этом заявил ее глава Игорь Шувалов в интервью РБК, опубликованном в понедельник.

"В этом году мы приняли решение об интенсификации труда. С 1 июля проведем еще одну процедуру сокращения. Это будет завершающий этап трансформации", - отметил он.

По словам Шувалова, под сокращение попадут 10% сотрудников ВЭБ.РФ. "Мы меняем и структуру управления. В некоторых подразделениях будут перераспределены силы. Одновременно проводим аудит должностей силами PwC. У нас есть единицы, которые переоценены или, наоборот, недооценены. Мы это несоответствие приведем к стандартам рынка", - добавил собеседник РБК.

Шувалов заявил, что ВЭБ из банка трансформировался в госкорпорацию развития. "Произошла не просто смена статуса, а фиксация реальной роли ВЭБа", - убежден он. По словам Шувалова, на данный момент ВЭБ полностью изменил социально-финансовый пакет, в том числе отказался от водителей и дорогих медицинских страховок.

Собеседник РБК также отметил, что проблемы ВЭБа по капиталу и финансовым обязательствам "уже позади". "Наша задача - быть эффективным инструментом правительства в реализации крупных инвестиционных проектов", - сообщил председатель ВЭБ.РФ. По его оценке, на каждый вложенный госкорпорацией рубль "приходится примерно 2,5 руб. частных инвестиций".

В декабре 2018 года Игорь Шувалов сообщал, что группа ВЭБ.РФ планирует сократить около 5 тыс. сотрудников, чтобы к лету 2019 года довести штат до 3 тыс. человек.