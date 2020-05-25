"Хабаровские авиалинии" из-за пандемии недополучили 103 млн рублей выручки

ХАБАРОВСК, 25 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Хабаровские авиалинии" недополучила 103 млн рублей выручки из-за снижения объема перевозки пассажиров во время пандемии коронавируса по регулярным и чартерным рейсам, которыми, в том числе, доставляли до мест работы вахтовиков. Об этом ТАСС сообщил в понедельник министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.

"Общий пассажиропоток с учетом пассажиров чартерных программ уменьшился более чем на 2 тыс. пассажиров к аналогичному периоду 2019 года; недополучено 103 млн рублей выручки", - сказал Немытов.

Немытов отметил, что продажа билетов авиакомпании в марте и апреле снизилась на 61% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В это время отменили 17 рейсов из Хабаровска в Чумикан, Аян, Нелькан, приостановлено выполнение рейсов в Богородское из-за введения там карантина после вспышки коронавирусной инфекции. Сообщение по этим направлениям возобновили в середине мая, в Богородское - в понедельник, так как ситуация с заболеваемостью в этом селе, где живут более 3 тыс. человек, улучшилась.

По словам министра, снижение выручки от сокращения чартерных перевозок с апреля по октябрь может превысить 179 млн рублей. "Ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции напрямую отразились на выполнении чартерных перевозок. В частности, с апреля отменены запланированные чартеры из-за необходимости прохождения вахтовыми бригадами карантина перед вылетом. Фактически выполнение рейсов снизилось на 90%", - сказал Немытов.

Росавиации из резервного фонда правительства РФ выделили 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии. Эти средства компенсируют расходы по оплате труда летных и кабинных экипажей, аренды и лизинга самолетов российским лизинговым компаниям, аэропортовые расходы. Авиакомпания "Хабаровские авиалинии", по словам собеседника агентства, уже обратилась в Росавиацию за такой поддержкой.

"Хабаровские авиалинии" - краевая госкомпания, обеспечивающая связь отдаленных поселений Хабаровского края с Хабаровском и другими городами. Авиакомпания также перевозит вахтовиков для горнорудных и металлургических компаний, выполняет рейсы по заявкам санитарной авиации, доставляет почту. Предприятие включено в перечень системообразующих организаций российской экономики.