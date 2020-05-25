ГПУ президента снова раскритиковало законопроект о регулировании работы такси

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Государственно-правовое управление президента РФ (ГПУ) вновь дало отрицательный отзыв на проект закона о регулировании таксомоторной деятельности, который уже около двух лет рассматривается в Госдуме, критика в том числе связана с предложением обязательного использования таксистами кассовой техники. Текст есть в распоряжении ТАСС.

В отзыве, направленном на имя главы профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгения Москвичева, сказано, что в представленном законопроекте "не учтены поддержанные управлением" и направленные ранее в комитет "замечания и предложения Экспертного управления президента Российской Федерации и Управления президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

"При доработке законопроекта также не учтены замечания и предложения Минтранса России, согласованные с ФСБ России. Эти замечания сохраняют свою актуальность, в связи с чем они нуждаются в рассмотрении и учете", - говорится в тексте.

В нем, в частности, обращается внимание на то, что "положения законопроекта о необходимости обязательной установки тахографов, таксометров и контрольно-кассовой техники в автомобили легкового такси" возлагают на перевозчиков "значительные дополнительные расходы по их реализации". А с учетом "сложившейся социально-экономической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" это не согласуется с мерами, "направленными на поддержание государством транспортной отрасли как субъекта малого бизнеса".

В ГПУ по-прежнему считают, что "законопроект нуждается в дополнительной проработке и согласовании" с участием профильных управлений и Минтранса РФ "и в представленной редакции не может быть рекомендован к принятию Государственной думой во втором чтении".

Как напомнил журналистам в свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, "в смутные времена перестройки и далее - в 2000-х, вплоть до 2011 года - отрасль была дерегулирована". "И лишь в сентябре 2011-го вступил в силу первый за эти годы закон о такси (ФЗ-69), точнее небольшая его часть, касавшаяся таксомоторных перевозок", - добавил он. Законопроект, о котором идет речь в отзыве ГПУ, был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2018 года. Однако затем, по словам Лысакова, текст при участии руководства комитета по транспорту подвергся существенной корректировке, при этом в законопроекте не хотели прописывать значение термина "агрегатор". Новая версия проекта, по его утверждению, не могла отрегулировать пассажирские перевозки.

Депутат подчеркнул, что в конце апреля ГПУ президента в третий раз вернуло законопроект в комитет и нынешний отзыв - уже четвертый по счету.

Новый законопроект о такси

В декабре 2019 года группой парламентариев во главе с заместителем председателя Совета Федерации, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком в Госдуму был внесен новый законопроект о такси, который, по словам Лысакова, выступившего одним из авторов, более отвечает современным реалиям.

"Пока я доказывал руководству фракции ["Единая Россия"], что надо поставить точку в трудах комитета транспорта и строительства и срочно перейти к законопроекту Совета Федерации, комитет на своем закрытом заседании в феврале 2020-го проект Совфеда вернул авторам. При этом комитет уже имел на руках отрицательный отзыв ГПУ на свой собственный текст", - сказал Лысаков.

В заключение он указал, что "проблема регулирования такси как никогда актуальна", это затрагивает интересы миллионов сограждан, при этом есть угроза жесткой конкуренции для отечественных агрегаторов со стороны китайских сервисов.

Решение о возврате законопроекта было принято комитетом на том основании, что регламент Госдумы запрещает вносить инициативы, альтернативные тем, что уже прошли первое чтение. На следующий день руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов обратился к первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову с просьбой разобрать с комитетом по транспорту и строительству ситуацию с затягиванием рассмотрения законопроекта о регулировании таксомоторной деятельности.