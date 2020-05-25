Лоукостер "Победа" подал заявку на субсидии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" самостоятельно подала заявку на получение субсидий для пострадавших от коронавируса перевозчиков. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

В агентстве также уточнили, что три авиакомпании группы ("Аэрофлот", "Россия" и "Аврора") уже получили субсидии общим размером в 7,9 млрд рублей. Более того, подписан приказ о предоставлении из бюджета субсидий Red Wings и Azur air.

"Ранее предоставленные компаниям Группы Аэрофлот ("Аэрофлот", "Россия", "Аврора") субсидии доведены до них в полном объеме, - говорится в сообщении Росавиации. - 22 мая завершена проверка пакета документов двух авиакомпаний. Подписаны приказы Росавиации о предоставлении из федерального бюджета субсидий авиакомпании Red Wings на частичную компенсацию расходов за февраль 2020 года, а также авиакомпании Azur air за март 2020 года".

Кроме "Победы", заявки на возмещение потерь направили еще 9 авиакомпаний. "В настоящее время на проверке находится документация еще 10 авиакомпаний. Заявки подали S7, "Нордавиа", "Азимут", "Уральские авиалинии", Fly, "РусЛайн", "Северсталь", "Ямал", "ЮВТАэро", "Победа", - уточнили в Росавиации.

Ранее правительство РФ выделило из своего резервного фонда Федеральному агентству воздушного транспорта 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

Предоставление ежемесячной финансовой помощи в виде субсидий направлено на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки за период с февраля по июль 2020 года, говорилось в сообщении Минтранса и Росавиации. Прежде всего субсидии компенсируют расходы на оплату труда авиационного персонала (не менее 60% от предоставленных субсидий), на лизинговые платежи (не более 30%) и аэропортовые расходы в части оплаты стоянки простаивающих воздушных судов (не более 10%). Также часть субсидий может быть направлена на операционную деятельность и содержание имущества.