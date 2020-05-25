Группа "Аэрофлот" в апреле сократила перевозки на 95,2%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" (головной перевозчик, "Россия", "Победа" и "Аврора") в апреле 2020 года перевезла 229 тыс. пассажиров, что на 95,2% ниже результата за апрель прошлого года, говорится в сообщении перевозчика. При этом за январь - апрель группа сократила перевозки на 34,7%, до 11,4 млн пассажиров (сам "Аэрофлот" - на 38,5%, до 7,1 млн пассажиров).

"За четыре месяца 2020 года группа "Аэрофлот" перевезла 11,4 млн пассажиров, что на 34,7% ниже результата аналогичного периода 2019 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 7,1 млн пассажиров, на 38,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, - отмечается в сообщении группы. - В апреле 2020 года группа "Аэрофлот" перевезла 229,0 тыс. пассажиров, что на 95,2% ниже результата за апрель 2019 года".

Как ранее сообщала Росавиация, по предварительным данным, в апреле этого года "Аэрофлот" перевез 147,7 тыс. пассажиров (снижение по сравнению с апрелем годом ранее на 95,2%). При этом заполняемость самолетов группы сократилась на 45,3 процентных пункта и составила только 35,4%.

"На операционные результаты четырех месяцев и апреля 2020 года повлияла динамика спроса и значительные ограничения на полеты, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире. В дополнение к остановке международных рейсов ограничения на передвижения по России и опасения пассажиров совершать перелеты повлияли на снижение показателей внутренних перевозок", - сообщает группа, уточнив, что "с учетом сокращения емкостей число рейсов в апреле составило только 4,5 тыс.".

При этом в "Аэрофлоте" напомнили, что с 1 июня лоукостер "Победа" возобновит полеты, следовательно в июне группа приступит "к постепенному восстановлению объемов операционной деятельности".

Согласно ранее опубликованным данным Росавиации, в апреле авиакомпания S7 впервые стала крупнейшим перевозчиком России, обогнав "Аэрофлот". S7 перевезла в прошлом месяце 213,9 тыс. пассажиров. Всего же по итогам апреля российские авиакомпании сократили перевозки на 91,8%, до 771,2 тыс.