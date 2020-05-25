"Северный поток - 2" не оказывает негативного влияния на экологию Кургальского заказника

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Проект "Северный поток - 2" не оказывает негативного влияния на общие экологические характеристики Кургальского заказника, водно-болотного угодья России международного значения, охраняемого Рамсарской конвенцией. Такой вывод содержится в отчете Секретариата Рамсарской конвенции, который публикует оператор газопровода Nord Stream 2 AG.

"Северный поток - 2" пересекает Кургальский заказник, что требует мер по защите его уникальных экологических характеристик и сохранению биоразнообразия. В отчете консультативная миссия "выражает одобрение и высоко оценивает меры, предпринятые компанией Nord Stream 2 для минимизации воздействия строительных работ, и поддерживает долгосрочные мероприятия компании по рекультиваци, восстановлению и содействию в управлении Кургальским заказником, Рамсарским угодьем Кургальского полуострова".

Рамсарский отчет заключает, что "воздействие выемки и установки носит локальный характер и в основном ограничивается коридором строительства. Оно оценивается как не оказавшее негативного влияния на общие экологические характеристики Рамсарского угодья". В отчете также отмечается, что "документация, подготовленная компанией Nord Stream 2, представляет масштабный объем работ, который значительно улучшает понимание динамики Рамсарского угодья и местообитаний на участке работ".

Отчет подготовлен по итогам визита Рамсарской консультативной миссии в Кургальский заказник в ноябре 2019 года по приглашению Министерства природных ресурсов России.

Для того, чтобы минимизировать воздействие работ на особо охраняемую природную территорию, Nord Stream 2 разработала инновационный метод открытого траншейного строительства с использованием тренчбоксов и шпунтовых ограждений во время выемки грунта и установки трубопровода. Метод позволил сохранить уровень грунтовых вод и местный гидрологический режим, снизить объем выемки грунта на 70% и вдвое сократить ширину коридора строительства - до минимально возможных 30 м на наиболее чувствительном участке (полосе прибрежных лесов). В результате общая площадь коридора строительства на сухопутном участке составила около 0,175 кв. км, или около 0,1% наземной части заказника.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (в частности, Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Партнерами "Газпрома" по проекту являются европейские компании Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell.