ВТБ выдал пострадавшим от пандемии компаниям зарплатные кредиты на более 18 млрд рублей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Банк ВТБ в рамках программы льготных кредитов по первоначальной ставке 0% выдал пострадавшим от распространения коронавируса компаниям займы на выплату зарплат на сумму свыше 18 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"За время действия государственной программы льготного кредитования на выплату зарплаты ВТБ выдал более 18 млрд рублей, являясь крупнейшим кредитором по данному проекту. Поддержка по подписанным соглашениям предназначена для более чем 200 тыс. человек - сотрудников компаний из пострадавших от COVID-19 отраслей", - отмечается в сообщении.

Всего одобрение по кредитам на выплату зарплаты от ВТБ получили более 5 тыс. предприятий. Объем этих заявок составил 28 млрд рублей, уточнили в пресс-службе.

В банке напомнили, что заемные средства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из отраслей, утвержденных правительством, предоставляются на выплату зарплаты в рамках действующей государственной программы на срок до 12 месяцев, со ставкой 0% на первые полгода и 3,5% - на оставшийся период. Для подачи заявки наличие зарплатного проекта и залогового обеспечения не требуется.