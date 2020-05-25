"Почта России" предоставит МСП Петербурга отсрочку по арендным платежам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. "Почта России" в Санкт-Петербурге предоставит субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) отсрочку по арендным платежам до 1 октября 2020 года. Об этом сообщил ТАСС в понедельник директор управления "Почты России" по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Серебренников.

"Петербургский филиал Почты России предоставляет арендаторам отсрочку в арендной плате до 1 октября 2020 года. Такая поддержка коснется более 50 компаний малого и среднего бизнеса", - сказал собеседник агентства.

Общий объем сэкономленных средств для арендаторов среди субъектов МСП "Почта России" не уточняет.

В конце марта "Почта России" ускорила процесс подключения предпринимателей к возможности массовой отправки посылок покупателям путем упрощенного их оформления.

В конце апреля городские власти приняли решение расширить список отраслей экономики, которые смогут воспользоваться отсрочкой по арендным платежам, - с трех до 38 сфер деятельности. Программа коснется 3,5 тыс. объектов арендуемой недвижимости. Отсрочка по арендным платежам за использование городской недвижимостью будет распространяться не только на второй и третий кварталы, но и на часть первого платежного периода, начиная с 13 марта 2020. С этой даты до окончания срока действия режима повышенной готовности отсрочка предоставляется в 100-процентном размере платы по договору за соответствующий период, в период со дня прекращения действия режима повышенной готовности до 1 ноября 2020 года отсрочка будет предоставляться в объеме 50% от платы по договору за соответствующий период, также предусмотрен ряд других льгот. Пени и штрафы в связи с отсрочкой не начисляются.

Совокупный объем затрат на поддержку малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге за счет регионального бюджета в рамках двух предложенных городскими властями пакетов мер оценивается в 13,5 млрд рублей, сообщал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

О новых мерах поддержки

Первый пакет мер поддержки для предприятий, которые пострадали от введенных в городе ограничений и запретов, был принят 30 марта. 12 мая губернатор утвердил второй пакет мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Так, налоговые льготы планируется предоставить малым и средним предприятиям, которые работают в сферах обрабатывающих производств, а также занимаются научными разработками и используют упрощенную систему налогообложения. Этой мерой смогут воспользоваться более 28 тыс. организаций.

Кроме того, на полгода продлевается срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I квартал 2020 года и на четыре месяца за II квартал 2020 года для собственников недвижимости площадью не менее 1 тыс. кв. м. В пресс-службе администрации губернатора пояснили, что эта мера будет действовать при условии, что собственник освободит арендаторов от платы или снизит ее не менее, чем на 50%. По официальным данным, этим видом поддержки смогут воспользоваться более 10 тыс. предпринимателей.

Вторым ключевым направлением нового пакета мер станут мероприятия по поддержке пострадавших малых и средних предприятий, имеющих наибольший потенциал для быстрого восстановления. Предлагается ввести механизм возмещения работодателям расходов на частичную оплату труда работников, уволенных в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата.

Третьим направлением является поддержка спроса на продукцию предприятий малого и среднего бизнеса. В период с 2020 по 2024 гг. планируется увеличить долю госзакупок у таких предприятий с существующих 15% до 23,5% в 2020 году, а к 2024 году постепенно довести ее до 32,5%. Кроме того, будет увеличено авансирование по государственным контрактам на строительство объектов социальной инфраструктуры до 30% для строительных компаний, при этом средняя месячная зарплата в таких компаниях должна быть не ниже среднеотраслевой.

Также в городской администрации отметили принятое решение о сохранении объема бюджетного финансирования государственных театров и образовательных организаций, подведомственных комитету по культуре. Меры предполагают и выделение субсидий на частичную компенсацию затрат организаций в сфере культуры и искусства, пострадавших от ограничений.