Лукашенко рассчитывает на быстрое восстановление экономики после открытия мировых рынков

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на скорое восстановление национальной экономики в связи с начавшимся процессом открытия стран и мировых рынков в условиях пандемии коронавируса. Об этом он заявил в понедельник на совещании по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам.

"Экономика у нас экспортно ориентированная, поэтому произошло определенное падение экономики, хотя приемлемое для нас падение. Терпимо, - заявил белорусский лидер, слова которого приводит агентство БелТА - Это говорит о том, что если открытие стран будет более интенсивным, чем сейчас, а процесс уже начался, его уже никто не остановит, потому что люди возмутились, они не хотят сидеть в изоляции, то мы сможем быстро восстановить свою экономику".

Глава государства отметил, что в последнее время основное внимание уделялось экономике и лечению людей в связи с пандемией. "В связи с той истерией, которая развернулась в СМИ, наложила жесточайший отпечаток на людей и через людей на экономику, главами государств всей планеты были приняты серьезные решения о закрытии стран, читай - закрытии экономики", - сказал Лукашенко.

По его словам, обстановка с распространением коронавируса, в том числе у основных партнеров Белоруссии, не могла не сказаться и на экономическом развитии. Глава государства отметил, что однако в республике даже в нынешней ситуации многие отрасли, такие как сельское хозяйство, строительство, IT-сектор и ряд других, дают приличный прирост. "Однако вопрос будет с промышленностью. Потому что не могли купить комплектующих, все, что было, мы израсходовали. И, естественно, продать не могли свою продукцию. Но заготовлено немало готовой продукции, которая уже начала распродаваться. Это хороший сигнал на будущее", - отметил глава государства.

В интервью газете "Республика" в понедельник министр экономики Белоруссии Александр Червяков спрогнозировал, что экономика страны полностью восстановится от последствий пандемии к концу текущего года. Он считает, что она сможет избежать рецессии по итогам 2020 года.

В Белоруссии зарегистрированы более 36 тыс. человек с положительным тестом на коронавирус. Карантин не введен.