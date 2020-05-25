НАО получит из федерального бюджета 215,7 млн рублей на компенсацию снижения дохода

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ (НАО) получит дотации в размере 215,7 млн рублей из федерального бюджета на компенсацию снижения дохода. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

Врио главы НАО Юрий Бездудный 13 мая назвал состояние бюджета округа катастрофическим. Это стало одной из причин подписания меморандума о намерениях об объединении НАО и Архангельской области. Бюджет региона рассчитан из цены на нефть в $57 за баррель, и практически половина доходов бюджета сегодня выпадает.

"НАО получит средства из федерального бюджета на компенсацию снижения дохода. Размер дотации региона определен с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов. Ненецкому автономному округу выделено 215,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

НАО вошел в число 56 субъектов РФ, бюджетам которых распределены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ на 2020 год. В целом между регионами распределены 100 млрд рублей, компенсирующих снижение доходов бюджетов.

Около 95% всех доходов окружного бюджета составляют четыре источника: налог на имущество организаций, доходы от работы Харьягинского месторождения на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц. Налог на имущество организаций в 2020 году при принятии бюджета на 2020 год прогнозировался в сумме 5 млрд 911 млн рублей или 37% от всех доходов. Налог на имущество организаций является региональным налогом и в полном объеме зачисляется в окружной бюджет.

Следующий по величине источник доходов - доля прибыльной продукции от Харьягинского месторождения. При принятии бюджета доходы от нее прогнозировались в размере 4 млрд 605 млн рублей или 29%, с учетом цены на нефть в $57 за баррель и курса 65,7 руб. за доллар. Поступления налога на прибыль организаций ожидались в размере 3 млрд 299 млн рублей или 21%, налога на доходы физических лиц в 2020 году - на уровне 1 млрд 368 млн рублей.

Меморандум об объединении

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный 13 мая подписали в Нарьян-Маре меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и Ненецком автономном округе (НАО) перед объединением этих субъектов, голосование может пройти в сентябре 2020 года.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно Уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. 2 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил врио главы региона Цыбульского, который до этого возглавлял НАО. В свою очередь врио главы НАО был назначен Юрий Бездудный.