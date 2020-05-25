В Нижегородской области создали первую особую экономическую зону

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Нижегородской области первой особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в городе Дзержинске. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства региона.

"Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" в Дзержинске Нижегородской области одобрена правительством Российской Федерации. Постановление о ее создании подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

ОЭЗ будет действовать на территории промышленного предприятия "ДПО "Пластик" в Дзержинске, ее площадь составляет более 72 га. Площадка имеет необходимую инфраструктуру, резерв энергетических мощностей. Впоследствии ее площадь может быть расширена еще на 400 га, отметили в пресс-службе.

По словам Никитина, одними из приоритетных направления деятельности резидентов ОЭЗ станут химия и фармация, поскольку Дзержинск является одним из крупнейших центров химической промышленности в России. Налоговые ставки на прибыль для резидентов будут снижены с 20% до 2% в первые пять лет, до 5% - в следующие пять лет, а затем будут установлены на уровне 14,5%. Также для резидентов ОЭЗ будут установлены нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортному налогу.

"Мы рассчитываем, что в ОЭЗ "Кулибин" появится не менее 15 новых производств, а это сотни дополнительных рабочих мест. Создание ОЭЗ также позволит расширить уже работающие в Дзержинске инновационные производства. Например, большие перспективы у технологий для рынка газомоторного топлива, созданных дзержинскими учеными дисперсий для строительной отрасли и других продуктов", - цитирует пресс-служба первого замгубернатора Нижегородской области Евгения Люлина.

Как отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов, есть договоренность с тремя потенциальными инвесторами на сумму более 6 млрд рублей. "После проведения всех необходимых юридических процедур с ними будут заключены соглашения о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта на территории ОЭЗ", - приводятся в сообщении слова Халитова.