Решетников: индекс закрытости экономики РФ из-за ограничений по COVID-19 упал с 28 до 19%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Индекс закрытости экономики РФ из-за ограничений на фоне распространения коронавируса COVID-19 снизился с 28% до 19% и продолжает активно снижаться, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с депутатами фракции "Единая Россия".

"Для нас сейчас очень важен процесс восстановления экономического ритма. Мы рассчитываем индекс закрытости экономики, начиная с апреля. На пике он достигал 28%. Это значит, что 28% всех рабочих мест в стране были так или иначе подвержены ограничениям. На сегодняшний момент значение этого индекса - 19%, и [он] продолжает снижаться достаточно активно, регионы открываются", - сказал Решетников.

"Мы все понимаем, что единовременного возврата к "доковидным" временам не будет. Разные есть оценки - от нескольких месяцев до года бизнесу [придется] приспосабливаться к новым требованиям. Здесь мы вместе с предпринимательским сообществом ведем диалог с Роспортебнадзором по тому, чтобы сделать эти требования более мягкими, где-то - более разумными, где-то - более гибкими. По многим направлениям мы видим большой прогресс за последние 2-3 недели", - добавил министр.