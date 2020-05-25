Единороссы обсудили с Решетниковым допмеры поддержки гостиниц в условиях пандемии

"Мы понимаем, что в ближайшее время радужных перспектив на этот туристический сезон нет ни у кого. Поэтому мы очень ждем ваших предложений по поддержке этой отрасли более широко, чем только поддержка, скажем так, по вопросам заработной платы", - отметил первый замглавы фракции единороссов Андрей Исаев в ходе онлайн-конференции с Решетниковым. По его словам, кредиты под низкий процент, которые могут получить предприятия в ресторанном и гостиничном бизнесе, сегодня воспринимаются в основном как зарплатные кредиты.

В свою очередь Решетников отметил, что кредитные программы работают не только для малого и среднего предпринимательства (МСП). "Это как раз было сделано и сориентировано на то, что многие гостиницы, да и многие рестораны перешагнули порог малого и среднего бизнеса. И здесь удалось в очень сложной дискуссии с Минфином отстоять эту позицию, эти кредитные программы расширить вне зависимости - МСП или не МСП", - отметил Решетников.

Он согласился с депутатами, что принятых мер для поддержки сектора туризма "категорически недостаточно". "Мы сейчас в плане восстановления отдельно предлагаем предусмотреть поддержку сектора туризма и вносим на рассмотрение правительства ряд достаточно серьезных мер по дополнительному субсидированию этой сферы, особенно тех компаний, которые вложились в стройку гостиниц - или до этого вложились, или сейчас строят гостиницы, или планируют строить - чтобы их поддержать, субсидировать им часть процентов, договориться с банками о сдвижении срока возврата и так далее", - заявил Решетников.

По его словам, туристический бизнес серьезно пострадал из-за пандемии, однако "это та сфера, которая обладает на сегодняшний момент самым большим потенциалом развития". "Туризм в плане восстановления посткризисного, с моей точки зрения, если не тема номер один, то точно в пятерке тех тем, которыми нужно заниматься", - подчеркнул Решетников.

В ходе встречи депутаты обсудили широкий круг вопросов, затрагивающих поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса, а также вопросы развития экономики после пандемии. По итогам встречи лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов отметил, что решение всех этих вопросов "лежит в области поддержки людей, независимо от того крупный это бизнес, средний или малый".