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В Германии считают, что Россия могла бы больше поддерживать иностранные компании

По словам министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера, нынешняя пандемия указывает и России, и Германии на сферы, "где есть дефицит"

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Россия могла бы оказывать больше поддержки иностранным компаниям, которые работают в РФ. С таким мнением выступил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в обращении к участникам конференции "Потсдамские встречи", которая проходит в понедельник в видеоформате.

По его словам, нынешняя пандемия указывает и России, и Германии на сферы, "где есть дефицит". "Для Германии важно инвестировать в структурные реформы, делать инвестиции в стратегические отрасли, диферсифицировать цепочки поставок. Но и Россия также может многое сделать - требуется больше конкуренции, правовой надежности, помощи для иностранных компаний, работающих в России", - сказал Альтмайер.

Министр сказал, что в последние месяцы ознаменовались положительными моментами для отношений между ФРГ и Россией. В их числе он назвал возобновление работы "нормандского формата", а также визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в январе в Россию.

Альтмайер пожелал России и ФРГ "выйти из кризиса более сильными".

В этом году тема "Потсдамских встреч" сформулирована как "Германия - Россия - ЕС: пандемия и ее воздействие на внешнюю политику и политику безопасности".

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