В Ростуризме заявили, что предпосылок для быстрого восстановления туризма в мире пока нет

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пока предпосылок для быстрого восстановления международного туризма в мире нет. Об этом заявила на брифинге в эфире телеканала "Россия-24" руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"К сожалению, предпосылок для быстрого восстановления международного туризма в мире мы пока не видим, так как ситуация во многих странах остается довольно сложной. Мы слышим много разных заявлений, однако они пока все носят декларативный характер. Но как реально будет складываться ситуация не знает никто", - сказала Догузова.

Безопасный отдых в России

Усилия властей РФ направлены на создание безопасных условий для отдыха внутри страны, заявила Догузова.

"Все наши усилия сегодня направлены на то, чтобы дать нашим гражданам возможность этим летом безопасно отдохнуть внутри нашей страны", - сказала она.