ТПП предлагает передать малые и истощенные месторождения бизнесу

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает правительству передать малые и истощенные месторождения в распоряжение регионов и малому бизнесу. Об этом говорится в предложениях ТПП России для включения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики после пандемии коронавируса.

Соответствующее письмо глава ТПП Сергей Катырин направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, копия документа имеется в распоряжении ТАСС. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

"Передать малые и истощенные месторождения в распоряжение регионов и малому бизнесу", - говорится в блоке предложений, касающихся топливно-энергетического комплекса.

Также ТПП в данном блоке предлагает "установить пониженные ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на месторождения трудноизвлекаемой нефти", "отложить введение акциза на мазут, используемый теплоэлектростанциями для производства тепло- и электроэнергии, на 1 год, в течение которого проработать механизм вычета акциза с нормативных остатков".

Еще одно предложение палаты - ликвидировать перекрестное субсидирование тарифов на электроэнергию в межрегиональном разрезе, по группам потребителей.