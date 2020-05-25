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Авиаперевозки в России в апреле сократились на 87%

Пассажиропоток составил 717,6 тыс. человек

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Внутренние авиаперелеты по РФ в апреле снизились на 85% в годовом выражении - до 717,6 тыс. пассажиров, следует из уточненных данных Росавиации, опубликованных на сайте агентства.

За январь - апрель показатель упал на 23,5% в годовом выражении - до 27,6 млн пассажиров.

Что касается международных перелетов (с учетом ограничений из-за пандемии выполняются только вывозные рейсы для граждан РФ из-за рубежа), то в апреле они снизились на 99,4%, было возвращено 21,9 тыс. россиян. Грузовые авиаперевозки сократились более чем на 15% - до 80,5 тыс. тонн.

Более 21 тысячи пассажиров было вывезено из-за границы в апреле, международные перевозки сократились на 99,4%.

Авиаперевозки грузов и почты в апреле сократились более чем на 15% - до 80,5 млн тонн.

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