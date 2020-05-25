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"Сибур" видит риск быстрого перенасыщения рынка нефтехимии Китая ввиду снижения экспорта

В компании отметил, что Европа и Америка из-за продолжения карантина или ранних стадий выхода из него пока не в состоянии обеспечить КНР достаточный уровень спроса

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. "Сибур" видит риск быстрого перенасыщения китайского рынка нефтехимии ввиду снижения экспорта из страны. Об этом сообщил ТАСС представитель компании.

"Мы видим, что китайский рынок восстанавливается: отгрузки ведутся, спрос на полимеры растет. При этом мы видим риск быстрого перенасыщения китайского рынка ввиду снижения экспорта. Китайская промышленность ориентирована в большей мере на экспорт. Европа и Америка ввиду продолжения карантина или ранних стадий выхода из него пока не в состоянии обеспечить КНР достаточный уровень спроса", - сказал он.

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Китай
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