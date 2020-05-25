Глава Ростуризма заявила о необходимости развивать новые курорты и виды отдыха в России

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. План по восстановлению туристической отрасли в России будет включать создание новых курортов и развитие новых видов отдыха на любой вкус. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на брифинге в эфире телеканала "Россия-24".

По ее словам, ведомство "настроено на прорыв". "Нам нужны новые качественные курорты, направления. Необходимо развивать новые виды отдыха, доступные, разнообразные и качественные. На любой вкус и бюджет. Поэтому, нами по поручению президента подготовлены и внесены предложения в национальный план восстановления экономики в части туризма", - сообщила Догузова.

Предложения включают как первоочередные меры поддержки отрасли, так и ее дальнейшее системное развитие, отметила глава ведомства. Речь идет о снижении налоговой нагрузки, поддержке инвесторов, повышении кадрового потенциала, цифровизации и продвижении туризма в России, повышении безопасности поездок и другое, уточнила она. Кроме того, ожидается запуск новых автомобильных и железнодорожных маршрутов, а также чартерных направлений по России.

"Отдельно работаем с Минтрансом над расширением географии и объемов предложения в регионах. Наша работа направлена как на организованных, так и на самостоятельных туристов", - сообщила Догузова.

Так, помимо традиционных курортов Юга России туристам будут предложены поездки на Русскую Балтику, в Санкт-Петербург, вдоль Волги, на Русский Север - Карелия, Архангельская область, Мурманская область, Вологодская область и Республика Коми, отметила руководитель Ростуризма. Также будут развиваться поездки в Сибирь, причем не только на Алтай, но и в Хакасию.

"Доступные туры по этим направлениям могут вызвать высокий интерес со стороны россиян, которые хотели бы побывать в этих краях, а их немало. Интерес более искушенных путешественников будет прикован к круизам по Енисею из Красноярска на Север, с посещением плато Путорана", - считает Догузова.

Кроме того, планируется создание новых турпродуктов на Дальнем Востоке, на Байкале, на Камчатке и на Сахалине, отметила она.