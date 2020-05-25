Эксперты: система отслеживания больных COVID-19 от Google и Apple вряд ли появится в РФ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Разработанная американскими компаниями Apple и Google технология отслеживания контактов больных коронавирусом по Bluetooth вряд ли появится в России. По мнению опрошенных ТАСС экспертов, сейчас нет необходимости в заимствовании такой технологии.

В начале апреля Apple и Google объявили о совместной работе над технологией, позволяющей отслеживать контакты больных коронавирусом по Bluetooth. Позднее компании представили открытый код, который разработчики могут использовать для создания приложений под мобильные операционные системы iOS и Android.

По словам гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, технологически создаваемая Apple и Google система довольно проста, так как требует только наличие смартфона, который есть у всех. "С одной стороны, это упрощает информирование о потенциальных заражениях. С другой - возможно, эта информация будет передаваться (учитывая, что ее будут собирать Apple и Google) другим странам, и наши власти это не заинтересует", - считает он.

Такой же точки зрения придерживается руководитель Content Review Сергей Половников, полагая, что в России эта система не нужна, поскольку аналогичные данные могут получать и операторы связи. "Apple и Google просто предоставляют те же самые данные, только в уточненном виде, так как имеют доступ к GPS-датчикам. В целом, это те же самые данные, только в другой упаковке", - объяснил эксперт.

С другой стороны, по мнению Кускова, участие в этом проекте в дальнейшем позволило бы разрабатывать подобные системы для других сценариев, особенно учитывая имеющиеся нарекания по работе тех решений, которые уже есть сейчас. Кроме того, большой плюс этой технологии в том, что в данном решении не используются персональные данные, отметил со своей стороны главный аналитик Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.

Но к решению есть и вопросы, отмечает директор по правовым инициативам ФРИИ Александра Орехович. "Отдают ли пользователи информацию о заражении добровольно или принудительно, действительно ли данные деперсонализированы и по ним невозможно установить конкретного субъекта, а также где хранятся и как защищены эти данные (якобы данные хранятся исключительно на смартфонах, а не в централизованной системе)", - перечислила она.

В целом, полагает Орехович, технология имеет сомнительную практическую пользу. "По факту оно предоставляет тебе, как субъекту, информацию о том, что ты находился в одном пространстве с человеком, который заразился коронавирусом. Сам факт пересечения с кем-то, кто заражен коронавирусной инфекцией, не говорит 100% о том, что ты заразился. Кто-то болеет без каких-либо симптомов и не загрузил важную информацию. Есть ощущение, что оно будет только эскалировать тревожность", - заключила она.

О технологии

Приложение, разработанное на основе технологии Google и Apple, может оповещать пользователя, если тот находится рядом с человеком, который сообщал о положительном результате анализа на новую коронавирусную инфекцию. Для этого нужно лишь скачать само приложение, включить Bluetooth и геолокацию, чтобы телефон мог обнаруживать сигналы Bluetooth поблизости. При этом в компаниях заверяют, что местоположение пользователя не отслеживается, а данные о нем не сохраняются.

Использовать исходный код могут только в тех странах, которые заранее подали заявку на разработку приложения. Соответствующее заявление должно поступить от министерства здравоохранения страны, впоследствии заявка должна пройти верификацию и получить одобрение со стороны компаний.

Как сообщал ранее телеканал CNBC, запрос на получение технологии уже поступил от властей 22 стран и ряда американских штатов. В Минздраве РФ и пресс-службе Google на запрос ТАСС о том, подавалась ли заявка от России на использование технологии, не ответили.

Отечественные аналоги

Ранее глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев в письмах главам регионов сообщал о создании системы отслеживания контактов граждан, больных новой коронавирусной инфекцией, на основе сведений мобильных операторов о геолокации телефонов. Такую систему к концу марта поручал Минкомсвязи создать премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Предполагается, что с помощью этой системы граждан будут оповещать о факте контакта с заболевшим путем рассылки соответствующих сообщений и таким образом будут информировать о необходимости самоизоляции. Информация о подобных контактах также будет направляться в оперативные штабы регионов РФ. Вместе с тем пока остается неясным, работает ли эта система в действительности.

Другое технологическое решение позволяет следить за тем, соблюдают ли больные коронавирусом в России самоизоляцию. Как заверял вице-премьер Дмитрий Чернышенко, подобная информация отслеживается на основании обезличенных данных. Любой больной - это неизвестный индикатор, набор цифр, которому предписано соблюдать режим самоизоляции в пределах одной локации. Если человек выходит за ее пределы, то приходит СМС о том, что он нарушил режим самоизоляции, пояснял Чернышенко.

Аналогичное решение существует и в отношении прибывающих из-за рубежа россиян, которые также обязаны соблюдать режим самоизоляции.