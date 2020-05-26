Онлайн-форум фрилансеров пройдет 26-27 мая при поддержке ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Онлайн-форум фрилансеров "Как зарабатывать на своих талантах и не зависеть от работодателя" пройдет 26-27 мая, он будет рассчитан и на фрилансеров со стажем, и на тех, кто ищет возможности приспособиться к меняющемуся рынку труда. Об этом сообщили ТАСС во вторник в компании "Бизнес Диалог", являющейся организатором форума.

"26-27 мая компания "Бизнес Диалог" проводит фриланс-форум "Как зарабатывать на своих талантах и не зависеть от работодателя". Участие бесплатно. В рамках трансляций вы узнаете, как найти применение знаниям и навыкам и улучшить свое финансовое положение. Это мероприятие для специалистов-фрилансеров, а также тех, кто только начинает свой путь в этой области и хочет применить свои способности в условиях меняющегося рынка труда", - сообщили организаторы.

В ходе форума фрилансеры смогут узнать, как быстро начать зарабатывать и адекватно оценивать стоимость своих услуг, как общаться с заказчиками и делать из них постоянных клиентов, как составлять портфолио, где его размещать, что лучше - статус ИП или самозанятого, как правильно заключать договор.

"Эти и другие вопросы обсудят эксперты рынка: основатели ведущих российских и зарубежных фриланс-платформ, представители крупных компаний-заказчиков фриланс-услуг, международных платежных систем, юридических фирм и HR-брендов, звезды фриланса, построившие успешную онлайн-карьеру", - рассказали организаторы форума.

В первый день форума выступят основатель фриланс-платформ Rubrain.com и Fl.ru Василий Воропаев, основатель школы Yourfreelance.ru Павел Виницкий, основатель сайта фрилансеров Freelance.ru и образовательного проекта IQ2U.ru Кирилл Аношин. Во второй день запланировано выступление руководителя молодежного направления hh.ru (компания HeadHunter) Ирины Святицкой, основателя платформы онлайн-обучения UNIWEB Александра Оганова, копирайтера, переводчика и писателя Георгия Свиридова, руководителя проекта Fl.ru Анатолия Орлова.

Форум пройдет при информационной поддержке ТАСС.