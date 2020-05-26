Россия в апреле стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию

ТАСС, 26 мая. Россия в апреле обошла Саудовскую Аравию в качестве основного поставщика нефти в Китай, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Так, в апреле РФ поставляла в Китай 7,2 млн тонн, или 1,75 млн баррелей в сутки (в апреле 2019 года - 1,49 млн баррелей в сутки).

Из Саудовской Аравии в Китай в апреле импортировалось 1,26 млн баррелей нефти в сутки (-18% в годовом выражении, в апреле 2019 года поставки достигали 1,53 млн баррелей в сутки).

В целом в апреле Китая закупал 9,84 млн баррелей нефти в сутки (в марте - 9,68 млн баррелей). Reuters отмечает, что импорт нефти в Китай за январь - апрель 2020 года вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как китайские НПЗ закупают большие объемы, пользуясь падением цен на нефть.

По мнению аналитиков агентства, в мае Китай может довести импорт нефти до 12,7 млн баррелей в сутки (53,7 млн тонн), при этом рекордные объемы КНР получит от стран ОПЕК. Кроме того, ожидается первая с ноября прошла года поставка нефти из США.

В свою очередь поставки российского газа в Китай в апреле составили около 108 тыс. тонн, сообщает Bloomberg. Импорт газа из Узбекистана сократился до минимума за три года - 131 тыс. тонн (в апреле 2019 года - 293 тыс. тонн). Также упали поставки из Туркмении (1,7 млн тонн в апреле 2020 года против 2,07 млн тонн годом ранее) и Казахстана (445 тыс. тонн против 485 тыс. тонн ).