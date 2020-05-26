Дума может дополнить меры поддержки МСП по итогам правчаса с Решетниковым

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума по итогам правительственного часа в среду с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым может выработать дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Об этом во вторник журналистам заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

"Как минимум половину времени завтрашнего заседания мы уделим разговору с министром экономического развития по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, который больше всех пострадал", - сказал Володин.

По его словам, министру будут заданы вопросы, поступившие от предпринимателей и представителей регионов. "И по итогам, конечно, [планируем] выработать решения, которые позволят нам в будущем, возможно, либо доработать принятые решения, либо дополнительно выйти на поправки в закон, принять новые законы для того, чтобы сохранить малое и среднее предпринимательство", - заключил председатель Госдумы.

В преддверии правительственного часа министр проведет встречи с членами всех думских фракций.

Совет Думы также решил объединить повестки пленарных заседаний 27 и 28 мая, рассмотрев все вопросы в среду.