Песков: формат национального плана восстановления экономики России пока не согласован

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Формат национального плана восстановления экономики РФ пока не согласован, даты и наметок по проведению соответствующего Госсовета нет. Об этому журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет ясности по тому формату, в котором будет согласовываться этот общенациональный план, и пока наметок по проведению Госсовета нет", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что возможны разные форматы проведения Госсовета. "Но точного времени я вам дать не могу, оно не известно", - заключил Песков.

Как сообщил во вторник министр экономического развития Максим Решетников в интервью тележурналисту Александру Любимову, объем антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 трлн рублей. По его словам, важны не только масштабы, но и эффективность использования средств. Министр отметил, что очень важно, чтобы деньги действительно доходили до тех, кому они важнее всего, чтобы они были к чему-то привязаны.