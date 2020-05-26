Постпред РФ при ЕС заявил, что судьба "Северного потока - 2" не вызывает беспокойства

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия исходит из того, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, а его судьба, несмотря на сложную ситуацию вокруг проекта, не вызывает беспокойство. Об этом заявил в ходе онлайн-брифинга во вторник постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Он указал, что газопровод почти достроен. "В результате американских рестрикций швейцарская компания Allseas, которая занималась на последнем участке прокладкой труб, прервала свою деятельность по этому проекту. Осталось немножко, несколько процентов протяженности газопровода достроить, что вполне может быть сделано силами "Газпрома" и силами Российской Федерации. Так что судьба самого проекта "Северный поток - 2", я думаю, особо беспокоить не должна", - отметил Чижов.

Чижов напомнил о том, что в настоящее время идет судебный процесс по частичной отмене поправок к Газовой директиве ЕС, из-за которых "Газпром" сможет использовать лишь половину мощностей газопровода "Северный поток - 2".

"Вполне понятно, что ситуация непростая, действительно рассматривается в судебном порядке. Есть достаточно однозначно сформулированная позиция правительства ФРГ - страны, куда этот газопровод и будет приходить. Так что мы в данном случае в судебную практику германских судов, разумеется, не вмешиваемся, но исходим из того, что этот проект так или иначе будет реализован", - пояснил постпред.

Дипломат подчеркнул, что "Северный поток" и "Северный поток - 2" объективно направлены на укрепление энергетической безопасности Европы, в которой заинтересована РФ.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (в частности, Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Партнерами "Газпрома" по проекту являются европейские компании Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell.

В декабре 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству газопровода. В начале мая судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называлось возможным достройщиком газопровода, прибыло в порт Мукран на севере Германии, где хранятся трубы для "Северного потока - 2".

В "Газпроме" рассчитывают, что трубопровод будут запущен в конце 2020 года.