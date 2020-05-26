Дума отложила II чтение законопроекта об отмене банковских комиссий с платежей по ЖКХ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Совет Госдумы на заседании во вторник принял решение отложить рассмотрение во втором чтении законопроекта о запрете на взимание банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник источник в аппарате нижней палаты парламента.

Эту информацию подтвердил и первый зампредседателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. "Да, такое решение сегодня было принято на Совете Думы. Рассмотрение этого законопроекта перенесено на неделю, мы ждем официальную позицию правительства", - сказал он.

Пахомов уточнил, что позиции ряда ведомств расходятся, хотя они не диаметрально противоположны, свое мнение есть и у банковского сообщества. "Конечно, нам очень хочется принять это решение в полном объеме. Уверен, придет время, так мы и сделаем, но сейчас мы обязаны учесть готовность смежных отраслей к такому резкому решению, то есть системы ЖКХ и банков", - добавил он.

"В целом, речь не идет о выборе между масштабом отмены оплаты банковской комиссии - всем или только социальным категориям. Речь идет о поиске оптимального решения, которое, с одной стороны, решит социальный вопрос и восстановит справедливость, с другой, одномоментно не загонит в безвыходную ситуацию саму систему ЖКХ, внезапно оказавшуюся один на один с банками, которые, потеряв возможность брать комиссию за свою работу, но сохранив обязательства по приему платежей ЖКХ, наверняка постараются переложить эту потерю на поставщиков. Если мы все четко не урегулируем законом, то отрасль ЖКХ может пострадать, а это безопасность жизнеобеспечения", - пояснил парламентарий.

Он также указал, что "поставщикам услуг ЖКХ для восстановления утраченной 10-15 лет назад собственной системы приема платежей, через свои кассы или платежные онлайн-системы, нужно время". "Должен заметить, эти процессы уже активно идут по всей стране. Могу с уверенностью сказать, чего мы точно делать не будем, - мы не будем пытаться перепрятывать банковскую комиссию в тарифы", - заверил первый зампред профильного комитета Госдумы. "Я думаю, в течение двух недель эта работа будет завершена", - резюмировал он.

Законопроект об отмене комиссий

Законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей, был принят Госдумой в первом чтении 14 апреля. Авторами инициативы выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин, первый вице-спикер Александр Жуков, руководитель думских единороссов Сергей Неверов, замглавы фракции Андрей Исаев, а также первый зампред комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский. В первоначальной редакции законопроекта планировалось отменить комиссии по ЖКХ для всех категорий граждан.

Инициатива вызвала споры в экспертном сообществе. В частности, отмечалось, что банки не отменят, а переложат оплату своих комиссионных услуг на ресурсоснабжающие и управляющие организации. Это в свою очередь могло бы повлечь включение дополнительных расходов в тарифы ЖКХ.