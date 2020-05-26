Суд отложил рассмотрение иска к Батуриной по акциям "Интеко" на 2 июля

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы перенес на 2 июля заседание по иску Эренцена Манжеева, являющегося финансовым управляющим в деле о банкротстве Виктора Батурина, к его сестре Елене Батуриной о признании недействительным отчуждения акций девелопера "Интеко", сообщили ТАСС во вторник участники процесса.

Ранее Манжеев подал иск о взыскании с вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, бывшей владелицы АО "Интеко" Елены Батуриной рыночной стоимости 24% акций компании в размере более 13 млрд рублей. Судебное заседание было перенесено на 26 мая, так как истец заявил судье отвод.

По словам участников процесса, отвод судьи по инициативе истца был отклонен. При этом истец предоставил ряд ходатайств, в связи с которыми суд перенес слушания на 2 июля для того, чтобы стороны успели подготовить свои позиции.

Адвокат Манжеева Дмитрий Савочкин ранее отмечал ТАСС, что "собранный финансовым управляющим объем информации дает основания полагать, что Батурина, предположительно, имеет долг перед Батуриным в связи с приобретением 24% акций АО "Интеко". Поэтому в рамках дела о банкротстве Батурина было подано заявление о взыскании этой задолженности.

Как в свою очередь подчеркивал пресс-секретарь Батуриной Геннадий Теребков, "факт того, что Виктор Батурин перестал являться владельцем 25% акций "Интеко" с начала 2000-х, а в 2006 году полностью вышел из состава акционеров компании и не имеет никаких прав на эти акции, подтвержден несколькими решениями судов, в том числе по спорам с непосредственным участием Виктора Батурина".