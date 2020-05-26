Расходы бюджета Удмуртии в 2020 году увеличили до 91,4 млрд рублей

ИЖЕВСК, 26 мая. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Удмуртии во вторник внесли поправки в закон о бюджете региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно которым расходная часть главного финансового документа республики в 2020 году увеличилась на 8,6 млрд рублей, до 91,4 млрд рублей, доходная часть - на 2,9 млрд рублей, до 86,6 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 4,8 млрд рублей, вместо ранее запланированного профицита в 863 млн рублей.

"Основные характеристики бюджета на 2020 год прогнозируются в следующих размерах: общий объем доходов бюджета - 86,6 млрд рублей, общий объем расходов - 91,4 млрд рублей", - сообщил член постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по бюджету, налогам и финансам Анатолий Наумов.

В конце февраля депутаты Госсовета Удмуртии внесли поправки в закон о бюджете региона, согласно которым доходная часть главного финансового документа республики в 2020 году увеличились на 7%, до 83,7 млрд рублей, расходная - на 6,6%, до 82,8 млрд рублей. Таким образом, разница между расходной и доходной частями бюджета увеличилась на 5 млрд 645 млн рублей, дефицит бюджета составит почти 4,8 млрд рублей, вместо запланированного ранее профицита.

Как рассказал в ходе сессии Госсовета региона министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов, принятие поправок обусловлено в том числе проведением мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий новой коронавирусной инфекции, а также включением в закон целевых средств, поступающих из федерального бюджета.

Среди основных расходов 4 млрд 900 млн рублей направят на борьбу с коронавирусом, почти 2 млрд из них будет предоставлено Минздраву региона на развертывание новых коек и проведение ремонта в медучреждениях. 417 млн рублей выделят на продуктовые наборы учащимся с 1 по 11 классы, 321 млн рублей получит Минсельхоз республики на предоставление субсидий на уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным организациями АПК. Еще 300 млн рублей предоставят Минпромторгу на поддержку деятельности в сфере промышленности. Кроме того, 2,6 млрд рублей, поступающие из федерального бюджета и учтенные как в расходной, так и в доходной части, направят в том числе на оснащение дополнительных коек для зараженных коронавирусом, а также на стимулирующие выплаты медикам.

Источниками покрытия данных расходов станут в том числе поступления из федерального бюджета - 2,6 млрд рублей, кредиты в кредитных организациях - 3,7 млрд рублей и реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам - 1,9 млрд рублей.