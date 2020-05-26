На Нью-Йоркской бирже после двухмесячного перерыва возобновились торги с участием брокеров

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Операционный зал Нью-Йоркской фондовой биржи возобновил во вторник работу после почти двухмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Сигнал, означающий начало сессии, дал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. И он и сопровождавшие его на церемонии лица были в медицинских масках.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, сразу после начала сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 614,14 пункта (2,51%), до отметки 25 079,30. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 65,02 пункта (2,20%) и оказался на отметке 3 020,47. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 171,68 пункта (1,84%), до 9 496,27.

"Сегодня, 26 марта, открывается операционный зал, закрытый два месяца назад из-за пандемии, - отметила президент биржи Стейси Каннингэм в заявлении, размещенном на сайте биржи. - Это происходит в условиях, когда мы начинаем совместную работу по всей Америке по восстановлению экономики. Мы начинаем работу с предосторожностями, вводя новые меры безопасности для того, чтобы свести к минимуму угрозу стресса для системы здравоохранения и риски для тех, кто работает с нами под одной крышей".

Условия работы в операционном зале радикально изменились: число брокеров в зале сокращено примерно в четыре раза, между их рабочими местами установлены пластиковые разграничительные панели, все находящиеся в зале обязаны носить маски, о чем напоминают размещенные в зале плакаты. Доступ в здание бирже ограничен, журналисты в помещение пока не допускаются, на входе нанесена разметка, отмечающая социальную дистанцию 2 метра для входящих, у посетителей проверяют температуру, участникам торгов настоятельно рекомендовано не пользоваться общественным транспортом. В рабочих помещениях каждый вечер будет проводиться дезинфекция.

"Возобновление работы обернется появлением "новых норм" на Нью-Йоркской бирже и, возможно, послужит примером для других организаций, - отметила Стейси Каннингэм на страницах газеты The Wall Street Journal. - Мы приняли во внимание много факторов, и сейчас возникли условия для того, чтобы возобновить операции в условиях, когда мы предпринимаем общие усилия для восстановления американской экономики". При разработке плана возобновления работы операционного зала Нью-Йоркской биржи был учтен опыт, использованный при частичном возобновлении 4 мая работы торговой площадки в Сан-Франциско, где осуществляются операции с опционами.

Двухмесячный перерыв в работе

Операции на бирже были переведены целиком в электронный формат 23 марта, после того, как у двух сотрудников биржи был диагностирован коронавирус. Торги на бирже прекращались и ранее, например, после терактов 11 сентября 2001 года, однако никогда ранее не было случая, когда закрывался операционный зал, а электронные торги продолжались.

Нью-Йоркская биржа была учреждена в 1792 году и сейчас является крупнейшей в мире биржей с суммарной рыночной капитализацией имеющих на ней листинг более 2,2 тыс. компаний свыше $30 трлн.