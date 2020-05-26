"Газпром" рассмотрит вопрос о неприменении штрафов по договорам на фоне пандемии

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" 4 июня в заочной форме обсудит вопрос о неприменении штрафов за неисполнение договоров на фоне пандемии коронавируса, говорится в сообщении газовой монополии.

"О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2020 году в случае нарушений обязательств исполнителем из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в нем.

Совет рассмотрит и ряд других вопросов, в том числе о приобретении доли в уставном капитале ООО "Газпром добыча Иркутск".