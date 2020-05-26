"Белнефтехим" не видит для себя проблем в запрете на ввоз нефтепродуктов в Россию

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Концерн "Белнефтехим" не видит проблем с экспортом топлива после запрета РФ на ввоз нефтепродуктов, отмечая, что на российский рынок поставлялись небольшие объемы. Об заявил ТАСС во вторник пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

"Что касается российского рынка, то он не был основным для поставок белорусского топлива. Продажи были на спотовой основе через биржу в Санкт-Петербурге", - отметил Тищенко. Он отметил, что долгосрочных контрактов по поставкам в РФ не заключалось, переориентировать эти поставки на другие рынки не составит труда.

По его словам, удельный вес поставок в Россию в общем объеме экспорта был небольшой. "Поэтому объемы, которые не удастся поставить в РФ, будут перенаправлены на другие рынки без ущерба для нашего экспорта", - сказал Тищенко. Он рассказал, что белорусские НПЗ в настоящее время работают устойчиво, объемы загрузки ориентированы на обеспечение внутреннего рынка и устойчивого экспорта по основным направлениям.

25 мая российское правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля до 1 октября. При необходимости профильные ведомства могут до 15 июня изменить срок действия запрета на импорт топлива. Белоруссия, помимо РФ, продает бензин и дизельное топливо на Украину, в Польшу, в страны Балтии.