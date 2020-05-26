Argus: экспорт нефти морем из России в июне окажется минимальным за пять с половиной лет

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Морской экспорт нефти из России за рубеж в июне 2020 года снизится до 2,04 млн баррелей в сутки. Это минимальный показатель с декабря 2014 года, говорится в материалах агентства Argus.

Поставки нефти на экспорт из российских портов в первый месяц лета сократятся на 81 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем, ссылается Argus на позиционные графики отгрузок.

При этом экспорт российской нефти Urals в следующем месяце сократится на 13,5 тыс. баррелей в сутки относительно мая - до 1,3 млн баррелей в сутки (5,44 млн тонн в месяц). Поставки Смеси ВСТО снизятся на 88 тыс. баррелей в сутки после рекордных отгрузок в мае - до 677 тыс. баррелей в сутки (2,74 млн тонн в месяц).

"Производители вынуждены делать выбор между загрузкой собственных НПЗ, продажами на внутреннем рынке и экспортом нефти в условиях сокращения добычи по новому соглашению ОПЕК +", - говорится в сообщении агентства.

Суммарная загрузка российских НПЗ в июне может сократиться на 122 тыс. баррелей в сутки - до 4,4 млн баррелей в сутки (18,09 млн тонн в месяц). Это минимальный показатель за последние десять лет, который объясняется невысоким спросом на нефтепродукты, заключает Argus.