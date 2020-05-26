Более 20 вывозных авиарейсов из-за рубежа запланированы на период до 6 июня

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь обновила график вывозных авиарейсов из-за границы, включив в него рейсы до 6 июня включительно. Это следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью для возвращения россиян на родину.

В общей сложности запланирован 21 рейс. Так, 27 мая состоится рейс из Кишинева в Санкт-Петербург и рейс Ереван - Новосибирск - Екатеринбург. Рейсы Гоа - Санкт-Петербург - Москва и Ташкент - Ростов-на-Дону будут выполнены 28 мая. На следующий день, 29 мая, состоятся вывозные рейсы Анталья - Стамбул - Москва, Душанбе - Москва, Франкфурт-на-Майне - Москва, также Ташкент - Санкт-Петербург.

На 30 мая запланировано сразу семь рейсов. В частности, рейс Бангкок - Санкт-Петербург - Москва, Лондон - Санкт-Петербург - Москва, Нью-Йорк - Екатеринбург - Новосибирск и Нью-Йорк - Ростов-на-Дону - Махачкала. Также 30 мая состоятся рейсы из Душанбе в Санкт-Петербург, из Бейрута в Краснодар и из Кишинева в Москву. График на 31 мая включает в себя рейсы из Дели в Москву и рейс Майами - Санкт-Петербург - Москва.

В ведомстве добавили, что 2 июня состоится еще один рейс из Дели в Москву, а также рейс Сеул - Владивосток - Москва. На 3 и 6 июня запланированы рейсы Гуанчжоу - Владивосток - Москва и Ташкент- Новосибирск.

Накануне в пресс-службе Минкомсвязи сообщили ТАСС, что более 60 тыс. граждан РФ все еще находятся на территории других стран и подали заявки на вылет вывозным рейсом. Наибольшее количество таких россиян зарегистрировано в Таиланде (почти 8 тыс.), США (4,2 тыс.) и в Индии (4 тыс.).