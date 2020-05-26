Оборот розничной торговли в апреле снизился до 2,1 трлн рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в апреле 2020 года составил 2,1 трлн рублей, или 76,6% к уровню соответствующего периода прошлого года (снижение по сравнению с апрелем 2019 года на 23,4%), говорится в докладе Росстата.

По сравнению с мартом 2020 года объемы розничной торговли снизились на 28,5% в сопоставимых ценах. В апреле 2020 года оборот розничной торговли на 95,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,1% (в апреле 2019 года - 94,7% и 5,3% соответственно).

Оборот розничной торговли в январе - апреле 2020 года снизился по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года на 2,8% и составил 10,28 трлн рублей.

Розничная торговля продовольственными товарами, включая напитки и табачные изделия, сократилась на 9,3% к апрелю 2019 года и на 15,2% к марту 2020 года. Торговля непродовольственными товарами снизилась на 36,7% к апрелю 2019 года и на 41% к марту 2020 года.

Удельный вес продуктов питания, включая напитки и табачные изделия, в структуре розничной торговли вырос с 48,5% в апреле 2019 года до 57,7% в апреле 2020 года. Доля непродовольственных товаров снизилась с 51,5% до 42,3%.