Источник: российские нефтяники обсуждают возможность продления текущих квот ОПЕК+

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российские нефтяники обсуждают возможность поддержания сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ на уровне 2,5 млн баррелей в сутки не только в мае - июне, но и в последующие месяцы, хотя по условиям соглашения Россия должна была постепенно восстанавливать объемы извлечения нефти после июня. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из компаний.

В частности, этот вопрос поднимался на встрече руководителей компаний с министром энергетики России Александром Новаком.

"Да, это вопрос поднимался сегодня на встрече. Компании пытаются сформировать позицию по этому вопросу", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в ОПЕК в свою очередь подтвердил, что действительно в организации обсуждается возможность более интенсивного сокращения добычи после июня этого года.

Еще один источник отметил, что после совещания с нефтяниками Новак должен был переговорить с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом, но пока нет информации о том, состоялась эта встреча или нет.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая - июня. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.