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Figaro: Renault планирует сократить 5 тыс. рабочих мест

По информации издания, сокращение будет происходить за счет ликвидации должностей выходящих на пенсию сотрудников

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Французский автопроизводитель Renault намерен сократить 5 тыс. рабочих мест в рамках плана руководства концерна по масштабной экономии средств. Об том во вторник сообщила газета Le Figaro со ссылкой на свои источники.

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По ее информации, сокращение рабочих мест будет происходить не за счет увольнений, а за счет ликвидации должностей выходящих на пенсию сотрудников. Газета также сообщает, что компания согласилась вновь начать в городе Дуэ сборку моделей, которые ранее производились за пределами страны. Как напоминает издание, план по экономии будет представлен руководством Renault в пятницу.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что на поддержку автомобильной отрасли власти намерены направить €8 млрд.

Компания Renault находилась в сложной ситуации еще до пандемии коронавируса, однако с ее началом вынуждена была закрыть все свои заводы. Продажи новых машин упали у корпорации в апреле в Европе на 76,3%.

Газета Le Canard enchaîné опубликовала 20 мая не подтвержденные пока официально сведения о том, что руководство Renault хочет перепрофилировать крупное предприятие в городе Флен (департамент Ивелин, юго-западнее Парижа). Также возможно закрытие еще трех заводов в различных регионах страны.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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