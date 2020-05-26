Внутренние перевозки начнут восстанавливаться при ослаблении карантина

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Перевозки внутри России начнут восстанавливаться при ослаблении карантина в регионах. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта - руководитель Росавиации Александр Нерадько на онлайн-заседании общественных советов при Росавиации, Ростуризме и Роспотребнадзоре.

"Первый заместитель министра транспорта - руководитель Росавиации проинформировал экспертов общественных советов о том, что российские авиакомпании и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок, - отмечается в сообщении Росавиации. - Александр Нерадько акцентировал внимание участников заседания на том, что воздушное сообщение внутри России будет возобновляться более активно только при условии снижения карантинных ограничений в регионах".

Отмечается, что Росавиация совместно с Роспотребнадзором разработала методические указания по организации работы аэропортов и авиаперевозчиков при поэтапном выходе из режима ограничительных мер. При этом предполагается трехэтапный план снятия мер, а также применение специальных санитарно-карантинных мер.

Согласно уточненным данным Росавиации, авиаперевозки пассажиров по России в апреле сократились на 85% по сравнению с показателем за апрель 2019 года и составили 717,6 тыс. пассажиров. При этом "Аэрофлот", по собственным данным, в отчетном периоде перевез 229 тыс. человек, что на 95,2% меньше, чем годом ранее. Пассажироперевозки Utair упали на 89,4%, до 65,6 тыс. человек, "Уральских авиалиний" - на 94%, до 41,6 тыс.