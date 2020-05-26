Биржевые индексы в Нью-Йорке росли на ожиданиях скорого восстановления экономики

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи к закрытию сессии во вторник продемонстрировали рост на ожиданиях быстрого восстановления экономики после пандемии и скорого появления вакцины от коронавируса.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 518,01 пунктов (2,12%) - до отметки 24 983,17. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 35,11 пунктов (1,19%) и оказался на отметке 2 990,56. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 14,18 пунктов (0,15%) - до 9 338,77.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 2,1% и оказалась на уровне $33,93 за баррель.

Комментируя итоги биржевого дня, газета The Wall Street Journal отметила, что ключевые индексы выросли почти на 30% по сравнению с уровнем, на котором они находились в начале марта.

"Котировки росли, поскольку инвесторы возвращаются к операциям с высокорисковыми активами в надежде на то, что наиболее тяжелый период спада, вызванного пандемией коронавируса, уже позади, - отметило информационное агентство Bloomberg. - Последние данные по экономике указывают на то, что смягчение ограничений, введенных в связи с пандемией, способствует активизации экономической активности". В то же время, отметило агентство, на настроения участников рынка влияют опасения по поводу возможного обострения торговых противоречий межу США и КНР.