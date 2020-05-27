Резидент хабаровской ТОР вырастил первый урожай земляники

ХАБАРОВСК, 27 мая. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития "Хабаровск" JGC Evergreen начал производство земляники в действующих теплицах. Об этом сообщила компания в среду.

"Право на производство и выращивание сорта "Ёцубоси" на территории России получила компания JGC Evergreen. Сейчас мы получили первый урожай ягоды и приступили к реализации через собственные торговые сети. Первые сборы небольшие, и планируем, что к сентябрю увеличим объемы поставок. Плановые объемы - 1 200 кг за сезон", - говорится в сообщении.

Сорт земляники "Ёцубоси" вывели в Японии в 2013 году четыре государственные организации из разных префектур. Процедура регистрации сорта в России заняла два года. Первым этапом регистрации стал этап сортоиспытания - сравнивались вкусовые качества плодов и устойчивость растений с сортом, выбранным государственным органом в качестве эталонного сравнительного. Для этого была построена экспериментальная теплица. Ягоду в этой теплице будут выращивать до декабря, затем будет небольшой перерыв.

Как уточнили ТАСС в компании, в третьей очереди проекта строительства теплиц в Хабаровске под ягоду будет отведена большая площадь. Сейчас построено 5 га теплиц, где выращивают томаты, огурцы и зелень. Теплицы планируется расширить до 10 га, однако окончательное решение еще не принято.

Компания JGC Evergreen создана японской корпорацией JGC и российскими компаниями, комплекс начал работу в конце 2016 года.