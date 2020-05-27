Россияне в мае купили в шесть раз больше товаров для спорта, чем в 2019 году

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildbrerries отметил шестикратный рост продаж товаров для активного отдыха и спорта в мае, говорится в сообщении компании.

"Временное закрытие фитнес-клубов, пунктов прокатов велосипедов, самокатов и роликов привело к всплеску покупок спортивного инвентаря в интернет-магазине. По данным аналитической службы Wildberries, россияне приобрели в мае 2020 года (1-24 мая) в шесть раз больше спортивных товаров в штуках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Так, самокаты приобретали в 6,5 раз больше, чем в прошлом году, двухколесные велосипеды - в 60 раз, скейтборды - в 10 раз. В число лидеров продаж также вошли ролики (рост почти в 8 раз) и трехколесные велосипеды для детей (рост в 6 раз). Росли также продажи скакалок (рост в 10 раз), мячей для командных видов спорта и спортивных насосов (рост в 5 раз), ракеток для тенниса, бадминтона и пинг-понга (в 7 раз), а воланчики для бадминтона стали популярнее в 12 раз.

"Значительно вырос интерес и к сопутствующим товарам: велосипедным звонкам и велоинструментам (рост в 9 раз), велозамкам (рост в 7 раз), грипс - ручкам для руля велосипеда (в 40 раз), велокомпьютерам (рост в 1,2 раза)", - отмечает ретейлер.

Спрос на радиоуправляемые игрушки для активного отдыха на улице и природе - вертолеты, танки, машины и катера вырос в 5 раз, а на спортивные игровые наборы - в 6 раз в годовом сопоставлении.