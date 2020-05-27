В Москве утвердили программу пилотного тестирования инноваций для предпринимателей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло постановление о проведении пилотных тестирований инновационных решений в столице, поучаствовать в которых могут предприятия со всей страны. Об этом сообщает в среду пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"26 мая правительство Москвы приняло постановление "О проведении пилотных тестирований инновационных решений в городе Москве". Поддержка высокотехнологичному бизнесу в проведении испытаний своих продукции и технологий будет оказываться системно и на постоянной основе. Ранее эта программа работала в тестовом режиме", - говорится в сообщении.

Как пояснил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, в программе могут поучаствовать не только московские компании, но и юридические лица и индивидуальные предприниматели из других регионов России, а также международные компании.

"В результате испытаний они смогут выявить и устранить возможные недочеты, получить обратную связь от потребителей и оценить потенциал проекта для его дальнейшего внедрения в городскую инфраструктуру или вывода на рынок", - приводит его слова пресс-служба.

К концу 2020 года планируется запустить 100 пилотных тестирований в сфере торговли и услуг, энергоэффективности, IT и связи, медицины, экологии, безопасности, транспорта и образования, рассказал Фурсин. В тестовом режиме уже были проведены испытания 29 инновационных продуктов и технологий.

Сейчас в программе задействованы 40 площадок, в числе которых коммерческие, государственные организации, научно-практические центры, производственные предприятия, ретейлеры, медицинские организации и клинические больницы, а также арт-площадки и крупнейшие вузы, в том числе Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Российский университет дружбы народов, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и другие.