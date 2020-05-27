МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" с 15 июня введет единый тариф "Стандарт" (цена билета составит 300 рублей), цена билета по тарифу "Бизнес" составит 800 рублей, сообщила журналистам генеральный директор компании Алина Бисембаева, слова которой передала пресс-служба. Кроме того, "Аэроэкспресс" рассчитывает, что с 15 июня график движения поездов будет восстановлен в полном объеме.

"Мы пересмотрели и ценовую политику на время постепенного выхода из карантина, чтобы сделать поездку для пассажира более доступной, а тарифы предельно простыми. Провели опрос, отталкиваясь от полученных данных рассчитали стоимость, которая будет актуальна для пассажиров с учетом новой реальности, и с 15 июня снижаем стоимость билета до 300 рублей. Эта цена отвечает запросам как одиночных пассажиров, так и тех, кто обычно путешествует компанией, таким образом единый тариф позволит охватить все основные сегменты авиапассажиров", - сказала глава "Аэроэкспресса".

По словам Бисембаевой, новый тариф - это антикризисный инструмент.

"Мы стремимся к возвращению привычного пассажиропотока. Мы будем внимательно следить за динамикой, регулярно оценивать результаты и обратную связь от наших пассажиров. По мере восстановления будем принимать решение, есть ли необходимость возвращаться к прежней тарифной политике или же продолжать придерживаться новой", - заключила она.

На данный момент у компании существуют тарифы "Стандарт" за 500 рублей, "Стандарт Предварительный" за 450 рублей, "Бизнес" за 1500 рублей, а также несколько вариантов парных поездок, билетов туда-обратно и групповых.