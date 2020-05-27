Молочный комплекс стоимостью 200 млн рублей откроется в Удмуртии летом 2020 года

ИЖЕВСК, 27 мая. /ТАСС/. Молочный комплекс на 400 голов стоимостью 200 млн рублей появится в Алнашском районе Удмуртии летом этого года, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минсельхоза республики.

"В Удмуртии в 2020 году вступит в строй четвертый молочный комплекс, оснащенный вращающейся доильной площадкой карусельного типа. Новая ферма готова будет принять 400 животных текущим летом", - сказали в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что инвестиции в проект составляют 200 млн рублей. Его реализует одно из передовых животноводческих хозяйств Удмуртии - колхоз "Молодая гвардия" Алнашского района. "Значительная часть этих инвестиций - 50,8 млн рублей - направлена на приобретение доильного зала "Карусель" Waikato (Новая Зеландия). Уже ведется монтаж доильного оборудования силами специалистов, прибывших из Санкт-Петербурга", - добавили в Минсельхозе.

В пресс-службе министерства корреспонденту ТАСС пояснили, что на данный момент молочные комплексы с доильным залом "Карусель" уже работают в трех районах республики - это сельскохозяйственные предприятия "Удмуртия" и "Колос" Вавожского района и "Восход" Шарканского района. Кроме того, сейчас в Вавожском районе началось строительство еще одного аналогичного комплекса, который будет рассчитан на 1 200 голов КРС.

Колхоз "Молодая гвардия" работает в статусе племенного завода, общее поголовье составляет 2 428 голов. Так, в колхозе по итогам 2019 года в целом надоили 6,3 тыс. тонн молока, увеличив этот показатель на 4% по сравнению с 2018 годом. Продуктивность дойного стада составила 7 551 кг на корову.

Как сообщала ранее ТАСС вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова, Минсельхоз республики в 2020 году намерен добиться роста продуктивности дойного стада, средний показатель на одну корову рассчитывают увеличить с 6,2 тыс. кг до 6,8 тыс. В 2019 году производство молока в регионе выросло более чем на 7,5%, до 820 тыс. тонн.