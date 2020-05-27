Депутаты подготовили поправки, защищающие права дистанционно работающих россиян

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме подготовили поправки в Трудовой кодекс, направленные на защиту прав граждан, работающих дистанционно, сообщает пресс-служба партии в среду.

"Поправками предполагается урегулировать время работы и отдыха сотрудника на удаленке. Если иное не предусмотрено трудовым договором, то работник сможет самостоятельно устанавливать себе график. При этом компания и сотрудник определят график взаимодействий - когда работодатель может звонить или писать в мессенджерах. Если он сделает это не по форме или вне графика - работник сможет на них не реагировать. В случае острой необходимости - например, какой-либо чрезвычайной ситуации - сотрудника могут обязать работать сверхурочно, но только с его согласия - и тогда это время также должно оплачиваться дополнительно", - приводит пресс-служба слова одного из авторов инициативы, первого замглавы думской фракции единороссов Андрея Исаева.

По его словам, авторы планируют внести инициативу в Госдуму в июне. Сейчас документ находится на экспертной оценке у Федерации независимых профсоюзов России и Российского союза предпринимателей и промышленников. Кроме того, общественные приемные партии в регионах завершают опрос на тему нарушения трудовых прав граждан, итоги которого также будут учтены при составлении итогового текста поправок.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания, посвященного вопросу совершенствования трудового законодательства, поручил подготовить предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс, которые урегулируют все аспекты дистанционной работы.