Расходы бюджета Архангельской области выросли на 1,1 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая. /ТАСС/. Расходная часть бюджета Архангельской области увеличена на 1,1 млрд рублей и составила 110 млрд рублей, доходная часть при этом не изменилась и составляет 96 млрд рублей, дефицит - 14 млрд рублей. Как сообщила в среду пресс-служба администрации региона, соответствующие поправки в бюджет на сессии областного собрания в двух чтениях приняли депутаты.

"Расходная часть областного бюджета увеличена на 1,1 млрд рублей. Депутаты областного собрания поддержали предложенные врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским изменения и дополнения в региональный бюджет. Соответствующее решение принято на начавшейся сегодня сессии регионального парламента", - говорится в сообщении.

Сумма высвобождена в результате снижения объема погашения задолженности по бюджетным кредитам и продления периода погашения реструктурированной задолженности до 2029 года в соответствии с постановлением правительства РФ.

Средства предлагается зарезервировать для обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики области, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. Распределение денег будет осуществляться в соответствии с постановлениями правительства региона.

В Архангельской области 1 583 случая заражения коронавирусом, за сутки их число увеличилось на 127.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.