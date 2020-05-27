Депутаты архангельского заксобрания приняли три закона по поддержке МСП

АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания в ходе сессии в среду приняли в двух чтениях три закона по поддержке малого и среднего предпринимательства региона, передает корреспондент ТАСС.

"Беспрецедентные меры были приняты по изменению ставок по ряду налогов. Первое - система налогообложения на профессиональный доход от четырех до шести процентов. Сегодня депутаты утвердили [закон] по снижению уровня ставки на доходы и [снижению ставки] налога на имущество", - сказал журналистам председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике областного собрания Сергей Моисеев.

По его словам, в результате бюджет недополучит около 1,2 млрд рублей доходов. "1,2 млрд недополучит бюджет от бизнеса, это серьезная нагрузка на исполнение закона о бюджете", - добавил он.

Согласно областному закону о введении специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", - физические лица и индивидуальные предприниматели, чей ежегодный доход не превышает 2,4 млн рублей, смогут платить налог по льготной ставке 4% при условии получения дохода только от физических лиц или 6% при доходе от индивидуальных предпринимателей и организаций. "Это совершенно новый налоговый режим, благодаря ему предприниматели, работающие в "серой зоне", смогут выйти из нее", - сказал журналистам министр экономического развития региона Иван Кулявцев. Закон начнет действовать с 1 июля 2020 года.

Налог на имущество

Для плательщиков налога на имущество снижаются ставки на весь 2020 год. Ставка по налогу на имущество для организаций, применяющих общий режим налогообложения, в 2020 году составит 1,2%, сейчас действует 2%. С 0,7 до 0,3% снизятся налоговые ставки для организаций, применяющих специальный налоговый режим, если суммарная общая площадь принадлежащего им недвижимого имущества не превышает 900 кв. м. С 2% до 1% сократится ставка для предпринимателей, находящихся в настоящее время на специальном налоговом режиме, при общей площади их недвижимости более 900 квадратных метров.

С 0,3% до 0,2% снижается налоговая ставка для организаций потребительской кооперации, применяющих специальные налоговые режимы. Ставка будет распространяться на объекты недвижимости в сельских населенных пунктах региона, не являющихся административными центрами муниципальных районов. Все вышеуказанные ставки налога будут применены организациями при условии сохранения ими средней численности работников не менее 90% от числа, указанного в предыдущем налоговом периоде. Действие закона распространяется на период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Еще один закон предусматривает введение пониженной налоговой ставки для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Теперь налоговую ставку в размере 8% плательщики могут применять вне зависимости от вида их деятельности. При этом у них должна отсутствовать задолженность на конец налогового периода, в котором применена эта ставка. И в штате должно быть в среднем не менее пяти сотрудников, количество же рабочих мест - не менее 90% или снижено не более чем на одного наемного работника по отношению к среднесписочной численности сотрудников предшествующего календарного года.